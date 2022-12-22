الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

توفيق السيد ينضم للجنة الحكام بعد جلسة كلاتنبرج وتوجيه الشكر لأبوالعلا

كلاتنبرج
كلاتنبرج

انضم توفيق السيد الحكم السابق للجنة الحكام بعد الجلسة التي عقدها الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بمقر اتحاد الكرة.

واستمر الاجتماع لمدة ساعتين تحدث خلالها الطرفين عن مهام عمله خلال الفترة المقبلة وآلية العمل.

واستقر “كلاتنبرج” على توجيه الشكر لأحمد أبوالعلا عضو مجلس بناء على الشكوى التي قدمت ضده من عدد من الحكام ودخلوا في أزمة كبيرة معه في الفترة الأخيرة لدرجة أن الأمور وصلت لطريق مسدود بين أبوالعلا والحكام حتى تدخل جمال علام رئيس اتحاد الكرة لحل اللازمة.

يأتي هذا في الوقت الذي اجتمع مع حكام الدوري الممتاز وحكام تقنية الفيديو بمقر الاتحاد، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الأسابيع الماضية.

واستعرض  “كلاتنبيرج” فيديوهات لأبرز الحالات الجدلية وتناقش مع الحكام وفيها، كما أشاد بمستوى الحكام على مدار الجولات السابقة من حيث التحركات داخل الملعب واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

وقامت لجنة الحكام بتكريم محمود أبو الرجال، على الأداء الذي ظهر به خلال مشاركته في إدارة مبارايات كأس العالم قطر 2022.

حضر الاجتماع أحمد أبو العلا وتامر دري ومحمد فاروق وأيمن دجيش، وسعيد عبد الغفار، ومجدي رزق أعضاء لجنة الحكام.

اتحاد المصري لكرة القدم الحكم تقنية الفيديو جمال علام توفيق السيد كلاتنبرج

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وائل لطفي

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