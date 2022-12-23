الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من القوافل الطبية لـ«حياة كريمة»: وفروا دواء لابنتي بـ2000 جنيه شهريا

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمنظومة الصحة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، وعملت على تقديم خدمات صحية جديدة لمرضى تلك القرى، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدات الصحية داخل تلك القرى وإدخال الأجهزة الصحية الحديثة لها، كما قامت بتوفير أطباء في جميع التخصصات الطبية للعلاج والكشف على المرضى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى جميع سكان القرى النائية بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات الطبية المقدمة إليهم  داخل قراهم .

ونظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قوافل طبيىة تجوب جميع القرى النائية للكشف والعلاج على جميع المرضى وتقديم لهم العلاج بالمجان ، كما تقوم تلك القوافل بمتابعة المريض بشكل مستمر حتى يتم شفائه.  

- وفروا دواءً لابنتي بـ2000 جنيه شهريًا

توجه فتحى عبدالباسط إلى القافلة الطبية التي نظمتها مبادرة « حياة كريمة » داخل قرى محافظة الدقهلية وبرفقته ابنته التى لم تكمل عامها الأول، بسبب معاناتها من ضعف شديد جدًا، ما أدى إلى انخفاض وزنها بشكل ملحوظ.

 وقال «عبدالباسط»: «تكاليف علاج ابنتى تفوق الـ 2000 جنيه شهريًا، وأنا أعمل باليومية فى رفع الرمال والطوب والأسمنت، وفي أحيان كثيرة لا أجد ما يعينني على توفير العلاج اللازم لها، أو تلبية احتياجات منزلى وكان ذلك عبء كبيرا علي لأني أشاهد ابنتي مريضة ولا أقدر على توفير علاجها ».

 وأضاف: «لكن مبادرة «حياة كريمة» وعدتنى بتقديم العلاج الذى يكفى ابنتى لمدة شهر، على أن يتم توفيره لها بشكل مستمر»، ووجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهده المتواصل فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى كل أنحاء الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالملف الصحى، واصفًا إياها بأنها «خدمة 5 نجوم»، متمنيًا أن تظل المبادرة تقدم خدمتها بصورة مستمرة للأهالى.

المبادرة حياة كريمه الصحة القرى صحية جديدة لمرضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مستفيد من القوافل الطبية لـ«حياة كريمة»: وفروا دواء لابنتي بـ2000 جنيه شهريا

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