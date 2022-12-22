«هنشوف الحلم».. أحمد الطاهري يعلق على انطلاق «كابيتانو مصر»

علق الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على انطلاق الحلقة الاولى من برنامج «كابيتانو مصر» في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

برنامج كابيتانو مصر على قناة ON

وعبر فيس بوك كتب الطاهري، “النهاردة الساعة ٩ بليل هينطلق برنامج جميل على شبكة قنوات on .. هنشوف الحلم والطموح والمستقبل من كل محافظات مصر.. وبكره هيبقوا نجوم كبار .. مبروك للشركة المتحدة.. مبروك اخى وزميلي أحمد فايق صاحب المقام الرفيع فى صناعة المحتوى التليفزيوني”.

وتنطلق في التاسعة من مساء اليوم أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب على قناة ON وهو البرنامج الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الشابة في مجال كرة القدم ويعد أضخم برنامج في المنطقة في هذا المجال ضمن خطة الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب في كل المجالات.

البرنامج الجديد ليس وليد اللحظة وهنا فريق كبير من المتخصصين في المجال الرياضي والإعلامي والطبي والنفسي والخبراء في كل المجالات يعملون على هذا المشروع منذ فترة طويلة وخلال الأشهر الماضية انطلق كشافو البرنامج لاكتشاف المواهب الشابة في المحافظات وتم اختيار القائمة النهائية للمشاركة في المسابقة من كل المحافظات المصرية وفقا لمعايير الكفاءة فقط والمعايير العلمية.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".