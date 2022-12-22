الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سنة أولى تربية.. كيفية اختيار سرير صغير مناسب لطفلك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قد يكون اختيار سرير طفل صغير أمرًا صعبًا، حيث تتمثل الخطوة الأولى في تحديد ما إذا كان طفلك مستعدًا للانتقال إلى سرير طفل صغير، طالما أن طفلك آمن جسديًا في سريره، فمن الأفضل إبقائه هناك حتى سن الثالثة.

إذا كان طفلك يتسلق من سريره، فسيتعين عليك الانتقال إلى سرير طفل صغير في وقت أقرب، على الرغم من أن التبديل من سرير الأطفال إلى سرير كبير يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، إلا أن هناك طرقًا لتسهيل الانتقال والتأكد من أنه يسير بسلاسة، من خلال اختيار سرير مناسب.

إذا كان طفلك الصغير يحاول الهروب من سريره، فقد يشير ذلك إلى أنه مستعد لسرير طفل صغير، وفي بعض الأحيان لا يكون الانتقال من سرير الأطفال إلى سرير الأطفال الكبير أمرًا سهلاً، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع «very well family» كيفية اختيار سرير مناسب لطفلك.

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متى يجب أن تبدأ التسوق لشراء سرير طفل صغير؟

الخطوة الأولى في التسوق لشراء سرير طفل صغير هي معرفة متى يكون طفلك جاهزًا لذلك، حيث تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الآباء بنقل أطفالهم الصغار إلى سرير عندما يصل ارتفاعهم إلى 35 بوصة أو عندما يكون ارتفاع الحاجز الجانبي أقل من ثلاثة أرباع ارتفاع الطفل.

وفقًا لكيلي موراي، استشاري نوم الأطفال، أنه يجب عليك الانتظار لنقل طفلك إلى سرير طفل صغير حتى يبلغ من العمر 3 سنوات إن أمكن، فإذا كان طفلك يحاول باستمرار التسلق ويمكنه أن يتأرجح ساقه، فقد حان الوقت لنقلهم من أجلهم سلامتهم.

إذا كان طفلك أصغر من 3 سنوات وبدأ في الخروج من سريره، فقد تتساءل عما يمكنك فعله للحفاظ على سلامته، بالنسبة لأولئك الذين يرون أن طفلهم جاهز، حيث يمكنهم بالطبع نقلهم إلى سرير طفل كبير. 

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ما يجب مراعاته عند اختيار سرير طفل صغير

أهم شيء يجب مراعاته عند اختيار سرير طفل صغير هو السلامة، يجب أن يحتوي سرير الأطفال الصغار على حواجز حماية على الجانبين لمنع طفلك من التدحرج من السرير. 

اختر القضبان التي تشبه سرير الأطفال بدلاً من حواجز الحماية الصلبة، حيث يمكن أن تصبح الوسائد والفراش محاصرة بسهولة في هذه الأشياء ويمكن أن تشكل خطرًا على طفلك من خلال إحاطة الكثير منها.

بالإضافة إلى حواجز الحماية، فإن السرير الذي يجلس منخفضًا على الأرض يسهل على طفلك الدخول والخروج منه وسيساعد في تقليل الإصابة في حالة السقوط.

من المهم أيضًا التأكد من وجود قدر كافٍ من الاستقرار في حياة طفلك قبل إخراجهم لسرير الأطفال، فقد يكون من الصعب جدًا على الطفل الحفاظ على الشعور بالأمان عند حدوث تغييرات كبيرة في الحياة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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