الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قتل 3 أسود فى السودان بعد محاولتها الهروب من مزرعة تابعة لقوات الدعم السريع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قُتِلت ثلاثة أسود في السودان بإطلاق النار عليها بعد محاولتها الفرار من قفصها داخل قاعدة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بحسب ما أفاد الخميس مسئول في ملجأ للحيوانات.

وُلدت الأسود الثلاثة التي تحمل أسماء ليو وريناس وأماني قبل عامين في محمية بجنوب العاصمة الخرطوم هي مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية، وفق معتز كمال، أحد الناشطين فيها.

وبيعت الأسود التي يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بين الأنواع "المعرضة للخطر"، ونُقلت إلى مزرعة خاصة تابعة لقوات الدعم السريع تقع في أم درمان، في الضاحية الشمالية الغربية الخرطوم.

وجاء في بيان للمركز "الليلة الماضية تلقينا اتصالاً من ضابط يتبع للدعم السريع بأن الأسود الثلاثة هربت من قفصها، وقمنا على الفور بتجهيز فريقنا ومعداتنا وخططنا للقبض على الأسود أو تخديرها بطريقة آمنة". 

وأضاف البيان "اتصلوا بنا (في وقت لاحق) وقالوا لنا إنهم أطلقوا النار على الأسود الثلاثة وألاّ نأتي"، وفق فرانس برس.

قتل 3 أسود قوات الدعم السريع السودان هروب من مزرعة أم درمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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