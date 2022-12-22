تكاثر السحب وأمطار شديدة.. «الأرصاد» تحذر اضرابات جوية خلال الساعات المقبلة

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور السحب العليا والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد ومصر الوسطى، ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار وتكون أقل حدة.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما يتكثّف غطاء سحابي على طول السواحل الشمالية الغربية؛ يُشير ذلك إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

ومن المتوقع أن تتقدم هذه السُحب إلى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

وتشهد السواحل الغربية بالكامل، غطاء سحابي كثيف يغطي سماءها، يتساقط منه الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة؛ ومد رطب من الرياح الشرقية تزيد من تكاثف السحب وتمتد للداخل خلال الساعات القادمة لتؤثر الأمطار على الدلتا والقاهرة.

وتكون الأجواء مائلة للبرودة بشكل نسبي بسبب حجب السحب لأشعة الشمس، وتصل الحرارة على القاهرة 18 درجة الإسكندرية 17 درجة ومطروح 15 درجة طبقًا لمحطات الأرصاد الجوية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة