جمال علام رئيسًا للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على اختيار جمال علام رئيس اتحاد الكرة، رئيسًا للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب التي تقام في مصر خلال الفترة من 18 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

ومن المقرر أن يستضيف مشروع الهدف بـ6 أكتوبر غدًا قرعة البطولة فى تمام الساعة السابعة في حضور مندوبي 12 منتخباً.

ويحضر مراسم القرعة عدد من المسئولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع دعوة عدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية.

ويستعد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب بقوة لحصد هذه البطولة.