السلطات الفرنسية تقرر الاستعانة بالذكاء الصناعى فى تنظيم أولمبياد 2024

تعتزم السلطات الفرنسية استخدام نظام السيطرة على الحشود بمساعدة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأشخاص خلال أولمبياد باريس 2024، وفقًا لمشروع قانون اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

ويهدف النظام إلى السماح للأجهزة الأمنية باكتشاف الاضطرابات والمشاكل المحتملة بسهولة أكبر، لكنه لن يستخدم تقنية التعرف على الوجه، كما جاء في مشروع القانون.

يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا مفيدة بشكل خاص خلال حفل الافتتاح الطموح، والذي من المقرر أن يشهد ابحار الأولمبيين أسفل نهر السين أمام حشد ضخم من 600000 شخص.

واجهت الشرطة والسلطات الرياضية الفرنسية انتقادات شديدة في مايو بعد مشاهد شائنة خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، عندما تعرض مشجعو كرة القدم للغاز المسيل للدموع.

ويقترح مشروع القانون، الذي قدم إلى مجلس الوزراء، يوم الخميس، إجراءات أمنية أخرى بما في ذلك استخدام أجهزة مسح لكامل الجسم وتشديد العقوبات على أعمال الشغب.

جادل كل من المنظمين ووزير الداخلية جيرالد دارمانين لصالح استخدام ما يسمى ببرنامج الكاميرا الأمنية "الذكي" الذي يمسح الصور بحثًا عن سلوك مشتبه به أو خطير.

يقول مشروع القانون إن استخدام مثل هذا النظام خلال الألعاب الأولمبية هو "تجريب"، ولكن يمكن تطبيقه في الأحداث العامة المستقبلية التي تواجه مخاطر مرتبطة بالإرهاب أو السيطرة على الحشود.

ينص مشروع القانون على أنه "لا يتم استخدام أي بيانات بيومترية ولا تقنية التعرف على الوجه ولا تتيح أي ارتباط أو اتصال بيني أو وضع علامة تلقائية مع أي نظام بيانات شخصية آخر".

قالت اللجنة المنظمة للألعاب في 21 (نوفمبر)، إنها بحاجة إلى رفع تقديرات ميزانيتها بنسبة 10 في المائة من 3.98 مليار يورو إلى 4.48 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم.

بدلاً من افتتاح الألعاب في ملعب لألعاب القوى كما هو معتاد، خطط المنظمون لحفل في 26 يوليو 2024 مع أسطول من حوالي 200 قارب يبحر في نهر السين.

يمكن أن تستوعب ضفاف النهر 100 ألف شخص سيتعين عليهم شراء تذاكر، بينما من المقرر أن يراقب 500 ألف.