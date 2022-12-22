الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد واقعة السلكاوى.. 3 قرارات جديدة لـ«نقابة القراء» لمتابعة التلاوات بالمحافل المختلفة

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد

أعلنت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، عن استجابة اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين للشكوى التي تقدمت بها ضد القارئ محمد حامد السلكاوي.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن لجنة اختبار القراء والمبتهلين قررت الآتي:

- إيقاف القارئ محمد السلكاوي لمدة عام، ومنع ظهوره على الهواء في قرآن الجمعة والفجر، ومنع بث التلاوات المسجلة له لمدة عام.

- متابعة جميع قراء الإذاعة في المحافل المختلفة للوقوف على مدى التزامهم بصحيح التلاوة أحكاما وأداءً وسلوكا.

- استدعاء القارئ محمد السلكاوى والتحقيق معه فيما نسب إليه طبقا للقانون، بمقر نقابة القراء.

وأهابت النقابة بكل من يقرأ كتاب الله في المحافل المختلفة، سواء كان عضوًا بها أو غير ذلك، أن يلتزم بأحكام التلاوة والوقار عند القراءة احترامًا وتوقيرًا لكتاب الله، مشيرة إلى أن لجان المتابعة بالمحافظات تتابع وتراقب المحافل القرآنية.

كان الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء شيخ عموم المقارئ المصرية، قد قال إن النقابة كلّفت المستشار القانوني بإبلاغ النيابة العامة ضد القارئ بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله، عز وجل، في أحد العزاءات.

التحقيق مع الاختبارات الدكتور سلامة داود الدكتور هاني عوده الدكتور محمد الضويني الدكتور سلامة الدكتور عبد المنعم فؤاد

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