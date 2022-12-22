حبس أب عذب طفلته بسبب تبولها لا إراديًا في البدرشين

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عامل، 4 أيام لاتهامه بالتعدي على طفلته، عقابا على تبولها لا إراديا في البدرشين.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عامل، لاتهامه بتعذيب طفلته والتعدي عليها بالضرب في البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعرضت للتعذيب والاعتداء بالضرب على يد والدها، عقابا لها لتبولها لا إراديا، مما أصابها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وعقب تدهور حالتها نقلها جدها للمستشفى.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة البدرشين بتعرض طفلة لاعتداء بالضرب وتعذيب على يد والدها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها، لكشف ملابسات الواقعة والقبض على مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، أن عامل اعتدى على ابنته البالغة من العمر 3 سنوات بالضرب، وأصابها بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، عقابا لها لتبولها لا إراديا، وعقب تدهور حالتها الصحية نقلها جدها إلى المستشفى لإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.