اليوم.. ميلونى تعلن زيارة العراق لتهنئة بعثة إيطاليا العسكرية بأعياد الميلاد

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن أنها ستغادر البلاد في وقت لاحق، اليوم الخميس، متوجهة إلى العراق لتهنئة بعثة بلادها العسكرية، العاملة في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي الاستشارية التدريبية غير القتالية، بأعياد الميلاد.

وقالت ميلوني، خلال لقاء مع نواب حزبها (إخوة إيطاليا): "سأغادر الليلة إلى العراق، لقد قررت تحية جنودنا المشاركين في مهام حفظ السلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وأضافت: "كما تعلمون، إيطاليا تتولى قيادة مهمة الناتو في العراق. وهناك 4-5 وزراء آخرين سيتوجهون إلى مسارح أخرى حيث يشارك جنودنا. إنها لفتة لإعطاء إشارة مهمة إلى هؤلاء الناس الذين يضحون بأنفسهم أكثر مِنّا بالتأكيد".

مهمة الناتو في العراق

كانت بعثة حلف الناتو لدى العراق جددت نهاية نوفمبر الماضي، التزامها بتقديم الدعم الأمني لبغداد، فيما أكدت الأخيرة رغبتها في توسيع التعاون بما يحفظ سيادة العراق وأمنه، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي عقد حينها مباحثات مع قائد البعثة الفريق جيوفاني أيانوتشي، والوفد المرافق له".

وفي سبتمبر الماضي، تعهد جيوفاني تقديم كل ما يحتاجه العراق، في مجال الأمن السيبراني.

وبعدها بأيام أكدت البعثة رغبتها في توسيع علاقاتها مع بغداد على الأصعدة كافة وعدم اقتصارها على الجانب العسكري والأمني.

وعملت بعثة الناتو في العراق بالتوازي مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وتركز بعثة الناتو في العراق على تدريب القوات العراقية لكي تتمكن من التصدي لأعمال التمرد والعصيان داخل الدولة في أعقاب ظهور داعش، وذلك من خلال العمل حصرًا كوحدة غير قتالية تقدم المشورة والتدريب لقوات الأمن عبر شراكات مع وزارة الدفاع العراقية ومكتب مستشار الأمن الوطني، وغيرهما من المؤسسات المعنية في بغداد بهدف بناء القدرات المحلية للدفاع عن العراق كدولة موحدة.