الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع للشهود بواقعة جثة شاب مذبوح داخل شنطة سيارة بالقاهرة الجديدة

جثة
جثة

تستكمل نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لشهود العيان بواقعة العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة مقتول بالطريق الإقليمي اتجاه العين السخنة. 

أكدت التحريات أن السيارة ليست ملك المجني عليه، بل يعمل عليها، ورجحت التحقيقات أن يكون ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، حيث تبين عدم العثور على أموال بحوزة القتيل.

وأشارت التحريات الأولية في الواقعة ارتكاب الجريمة من قبل متهمين التقوا المجني عليه بالعاشر من رمضان وطلبوا منه توصيلهم لمنطقة القاهرة الجديدة، وفي الطريق قام أحدهم بذبحه، وتابعت التحريات بأن المتهم الذي كان يجلس بجوار المجني عليه سيطر على السيارة بعد تسديد عدة طعنات له.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة داخل شنطة سيارة بالطريق الإقليمي اتجاه السخنة، وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم.

وكشف الفحص المبدئي عن وجود  شبهة جنائية نتيجة جريمة قتل وذبح عثر على جثة داخل شنطة سيارة، وتبين أن المتوفى "زكريا.ح"، 19 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم بمحافظة الشرقية، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة القاهرة الجديدة جثة شاب الطريق الإقليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الاستماع للشهود بواقعة جثة شاب مذبوح داخل شنطة سيارة بالقاهرة الجديدة

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