إصابة شخص سقط من علو داخل كومباوند بـ6 أكتوبر

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة إثر سقوطه من علو داخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو داخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وجرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تكثيف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.