استمرار صرف الدقيق للمخابز السياحية بـ10 آلاف جنيه للطن

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري بسعر 10 آلاف للطن.

وتوفر وزارة التموين الدقيق الفاخر استخراج 72%؜ للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.

واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الأسواق للتصدي للمخالفات.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد مد قرار صرف الدقيق للمخابز السياحية حتى نهاية العام الجاري لافتا الى أن القرار جاء علي طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلى المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتى نهاية ديسمبر.