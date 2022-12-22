تدريب 744 عضوا بالجامعات على برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة

قالت راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن تدريبات “مودة” استهدفت 27 جامعة مصرية حتى الآن في إطار خطة التعميم على الجامعات.

وأضافت فارس لـ"الدستور"، أنه تم تنفيذ 16 ورشة تم من خلالها تدريب 744 عضوا هيئة تدريب، موضحة أن التدريبات بدأت فى 3 محافظات هى الأعلى فى معدلات الطلاق القاهرة، الإسكندرية، وبورسعيد، حتى تم تعميمها فى الجامعات بمختلف المحافظات، وذلك وفقا لتوجيهات اللجنة العليا التنفيذية لمشروع مودة داخل الجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أن التدريبات تتم وفقاً للمحتوى العلمي لمشروع "مودة" والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية، وأن اختيار أعضاء هيئة التدريس والتدريب تم تنفيذه بمقر الجامعات تحت إشراف نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، مشيرة إلى أنه يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لديهم القدرة على التواصل الجيد والخبرة السابقة في مجال التدريب والرأي المعتدل.

وأكدت فارس أن مودة يعمل على توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج (أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية)، كما يعمل على الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق، كذلك تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، بالاضافة الى مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

كما تستهدف تدريبات مودة توزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية الوالدية والتعامل مع المشكلات، تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي ومشكلة التعاطي وتداعيتها على الأسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة (داخل) الأسرة.