الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة كبار السن والاستيلاء على كروت الفيزا

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة روض الفرج، بحبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية.

تعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط  أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين- مبلغ مالى.

عاطل سرقة كبار السن كروت الفيزا نيابة روض الفرج الفيزا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف سبب إنشاء صندوقها الجديد

أسامة ربيع: لا يمكن التفريط فى أصول قناة السويس أو التعامل معها بشكل شخصى

رئيس هيئة قناة السويس: ما يتردد حول بيع قناة السويس عارٍ تمامًا من الصحة

أسامة ربيع: السيادة لمصر وللمصريين فقط على قناة السويس

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 للفصل الدراسي الأول

جمعية رجال الأعمال المصريين تشارك بقمة دول الحزام والطريق 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»