الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس وتروسيكل بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص اليوم في تصادم ترويسكل مع أتوبيس 26 راكبا، بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، ويجرى تلقى المصابين للعلاج.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى، كل من “إيمان.م.ح”، 32 سنة، عاملة بمصنع الدلتا ومقيمة بلبيس، و“إيمان.ل.ف”، 43 سنة، عاملة بمصنع الدلتا ومقيمة بلبيس، و“هبة.م.م”، 33 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية الساعادات، و“عبد المنعم.س.ع”، 20 سنة، عامل ومقيم  قرية السعادات، و“آية.خ.سع”، 27 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية السعادات، و“حاتم.م.ح”، 27 سنة، عامل بمصنع الدلتا ومقيم قرية حوض الندى، و“أمنية.ٍ.م”، 17 سنة، مقيمة قرية الشيخ متولى، عاملة بمصنع الدلتا، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكب مع تروسيكل، بطريق “بلبيس - العاشر من رمضان”، أمام مدرسة اللغات بمحيط ميدان الطيارة دائرة مركز بلبيس.

تم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزىلتلقى العلاج اللازم.

 

 

حادث تصادم تصادم اتوبيس مع تروسيكل مركز بلبيس طريق بلبيس العاشر من رمضان ميدان الطيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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