تحرير محاضر لمخابز مخالفة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بإعداد تقرير يومي عن الجهود والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية في القطاعات الحيوية، حيث تبين من تقرير المتابعة اليومي للأعمال التي تم تنفيذها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي رفع القمامة والمخلفات بشارع أحمد عرابي وشارع مركز الشرطة ومنطقة طراد النيل وطريق القاهرة - أسيوط الزراعي، وجمع المخلفات بقرى ميدوم وأبو صير الملق.

وأسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها يوم أمس، بدائرة المركز عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التصرف في 52 جوال دقيق مدعم زنة 50كجم للجوال الواحد، وذلك من حصص الدقيق المقررة للمخابز، وتحرير محضرين بهذا الشأن، كما تم ضبط والتحفظ على كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 14 محضرًا لمخالفات متنوعة بالمخابز، بجانب 8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة بالمحال التجارية العامة.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية ميدوم من تنفيذ الإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف إحداهما على قطعة أرض ولاية منطقة الآثار، وأخرى على مساحة من الأرض الزراعية بزمام القرية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن عدداً من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل، والتصدي لمخالفات البناء في المهد، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى النظافة والتجميل ومتابعة القوافل الطبية المجانية التي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن القافلة الطبية بقرية شنرا والتي تستمر على مدى يومين، مكونة من 8عيادات في 7تخصصات (الباطنة/ الأطفال/ الجراحة/ النساء /الجلدية /تنظيم الأسرة / الأسنان)، وكذلك عقد ندوات للتثقيف الصحي عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا) والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

بينما نظمت الوحدة حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، والتي أسفرت عن توريد الناتج اليومي من القمامة والبالغ عن يوم أمس 40طن لمصنع السماد العضوي، علاوة على تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية، حيث تم مسح وتمهيد طريق طراد النيل باتجاه كفر درويش وطريق شنرا وطريق عزبة بشرى الغربية وطريق وحدة مرور الفشن.