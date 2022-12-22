وزير الإنتاج الحربى يبحث مع «نورينكو» الصينية التعاون فى المجال العسكرى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تشيو تشي، الممثل الرئيسي لمكتب شركة "نورينكو" الصينية بإفريقيا ووفد مرافق له من الشركة وكذا وفد شركة "جيوشي موتورز"، بحضور ملحق الدفاع الصيني بمصر ونائبه، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير محمد صلاح بالضيوف، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشددًا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات، موضحًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين "الإنتاج الحربي" وشركة "نورينكو" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، وأضاف أن ما تمتلكه الجهتان من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

وعن التعاون (المصري - الصيني) في مجال التصنيع العسكري، أكد اللواء وانغ رويزينغ، ملحق الدفاع الصيني في مصر، أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير واصفًا العلاقات الثنائية بأنها قوية وقائمة على الشراكة الاستراتيجية، كما أعرب عن أمله أن تشهد مصر مزيدًا من التطور والتحسن المستمر للأحوال المعيشية، وأن تستمر مصر في القيام بدور فعال في القضايا الإقليمية والدولية، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال الإنتاج المدني.

ومن جهته، قام تشيو تشي، الممثل الرئيسي لمكتب شركة "نورينكو" الصينية بمنطقة إفريقيا، بإجراء عرض تقديمى عن الشركة ومجالات أنشطتها وإمكانياتها، موضحًا أنه يمكن توطين تصنيع بعض من منتجاتها بشركات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن "نورينكو" هي شركة مملوكة للحكومة الصينية وتعد من أكبر المنتجين في العالم للمنتجات ذات الصلة بمجال عمل وزارة الإنتاج الحربي ويتبعها عدد (100) مصنع، بالإضافة إلى (30) مركز بحث وتطوير ويوجد (35) فرع للشركة خارج الصين، مثنيًا على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية في كل المجالات وما تتميز به مصر من موقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والإفريقية، وأشاد من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة يأتي تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.