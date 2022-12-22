مصرع عامل صدمته سيارة على الطريق الصحراوي في البحيرة

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوالمطامير تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في حادث عبور مشاة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير يفيد وقوع حادث عبور مشاة أسفر عن مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في البحيرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة "تامر عبد الهادى أبو ليلة"، مقيم العامرية، عامل زراعي، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة وجارى المتابعة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

بينما شهدت محافظة البحيرة أمس مصرع عاملين فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث اصطدام سيارة بعمال رصف أثناء عملهم على الطريق عند الكيلو 74 الطريق الصحراوي اتجاه القاهره طريق الخدمات بالبحيرة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفي غرب النوبارية المركزي ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة و نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات.