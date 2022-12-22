الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: التضخم يقفز في الأشهر المقبلة قبل التراجع منتصف 2023

فرنسا
فرنسا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة "سود راديو"، إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.
وأضاف "الأولوية لدي لانخفاض الأسعار اعتبارا من منتصف عام 2023".
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلا هذا الربع بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) في أحدث توقعاته، إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشا 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.
كما قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.

هذا، ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤا كبيرا خلال العام 2023 متأثرا بأزمتي الطاقة والتضخم.

ووفقا للمركزي الفرنسي فإن نمو الناتج المحلي سيتراجع من 2.6% في العام الحالي إلى 0.3% في العام المقبل، بأقل من توقعات الحكومة التي أشارت إلى نمو بنسبة 1% في 2023.

وتوقع المركزي عودة الانتعاش التدريجي للاقتصاد في 2024 و 2025 بنسبة 1.2% و 1.8% على التوالي.

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير تضخم مرتفعة المواد الغذائية اسعار المواد الغذائية الخارجية الفرنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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