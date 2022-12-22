الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إيجاس: نسعى للنهوض بقطاع الغاز من خلال محاكاة جميع الممارسات العلمية والتكنولوجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت راندا صبرة، مساعد نائب رئيس شركة إيجاس إننا نسعى للنهوض بقطاع الغاز من خلال محاكاة جميع الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية.

إيجاس: نسعى للنهوض بقطاع الغاز من خلال محاكاة جميع الممارسات العلمية والتكنولوجية

وتابعت "صبرة"، خلال جلسة نقاشية لدعم مبادرة "اتحضر للأخضر"، تحت رعاية مجدى جلال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إيجاس، وبحضور يسرية لطفى، مدير عام الإعلام، ونهى أمجد بهاء الدين خبير تنمية الموارد البشرية وتقييم الأداء بالغرفة التجارية الأمريكية والأكاديمية العربية للعلوم والإدارة- أن الشركة قد وضعت استراتيجية تهدف إلى تهيئة البيئة الداخلية وثقافة العاملين بالشركة، وذلك من خلال عقد مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية لتوضيح كل ما يخص توجهات الدولة في هذا الشأن.

وأضافت أن إيجاس كإحدى الأذرع المهمة لقطاع البترول تسعى للنهوض بقطاع الغاز وتطويره من خلال محاكاة جميع الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية، من خلال تطبيق برنامج إيجاس المتكامل لإدارة الموارد البشرية الخاص بقانون العمل ولوائح شئون العاملين.

فيما قال محمود بكري، مدير عام إدارة التحول الرقمي، إن الندوة تهدف لتصحيح الصورة الذهنية والانطباعات السلبية للموارد البيئية والبشرية، من خلال نقاشات موسعة وتبادل الآراء بين السادة الضيوف.

من جانبها، استعرضت نهى الخطيب، أستاذ الإدارة العامة والعميد الأسبق لكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، خطوات مصر نحو الاستدامة والتحول البيئى للحفاظ على كوكب الأرض وكيفية إعادة تدوير النفايات بصورة تلقائية، مشيدة باستعدادات إيجاس نحو التحول للأخضر. فيما أكد أمجد على ضرورة تغيير الأنماط الحياتية الخاطئة لدى الأشخاص، مستعرضًا تجارب وأمثلة تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، مشيرًا إلى ضرورة نشر الوعى الإعلامي للحفاظ على الجنس البشرى من الكوارث البيئية.

جاء ذلك كخطوة مهمة وملهمة لتطبيق الثقافة الخضراء بحياتنا الشخصية والمهنية ضمن المسئولية المجتمعية والوطنية التى تتحملها إيجاس لتحقيق الاستدامة.

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