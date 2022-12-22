الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تدفع بطائرات لإبعاد قوات جوية صينية توغلت فى منطقتها الدفاعية

تايوان
تايوان

قالت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، إنها دفعت بطائرات مقاتلة لإبعاد 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد.
وتشتكي تايوان من قيام القوات الجوية الصينية بمهام على نحو متكرر على مدى العامين الماضيين، كثير منها في المناطق الجنوبية من منطقة دفاعها الجوي المحددة.
وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، في تقرير يشرح بالتفصيل الأنشطة الصينية في المنطقة الدفاعية التابعة لها خلال 24 ساعة ماضية، إلى أن توغل اليوم الخميس شاركت فيه 21 مقاتلة وأربع قاذفات من طراز إتش-6 بالإضافة إلى طائرات إنذار مبكر وغواصات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.
وحلقت العديد من الطائرات فوق ممر مائي يعرف باسم قناة باشي إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وفقًا لخريطة عرضتها الوزارة. وقالت الوزارة إنه تم رصد ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
وأضافت أن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لم تحدد نوعها لتحذير الطائرات الصينية، بينما كانت أنظمة الصواريخ تراقبها.
وورد في إشعارات منفصلة من حكومة تايوان أن معهد تشونج شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو ذراع البحث والتطوير بوزارة الدفاع، يجري تدريبات على إطلاق الصواريخ هذا الأسبوع على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.
وصعدت الصين، التي تدعي تبعية تايوان لها، ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لقبول حكم بكين. 

وترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية، وتقول إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع في سول اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدرسان إجراء أول تدريبات مشتركة واسعة النطاق بالذخيرة الحية منذ ست سنوات، وذلك في العام 2023، وسط التهديدات العسكرية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة جيون ها-جيو، إن التفكير في التدريبات جاء في الوقت الذي تناقش فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السبعين لتحالفهما في العام المقبل.

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وائل لطفي

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