«مكاكى دى أفريكا» من ضمنها.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

"مكاكي دي أفريكا" محور الأمسية الثقافية التي تعقد في السادسة من مساء اليوم الخميس، بمؤسسة بتانة الثقافية، بمقرها الكائن بميدان باب اللوق.

ويحل الكاتب الروائي مختار سعد شحاتة، في ضيافة مؤسسة بتانة الثقافية، لمناقشة وتوقيع روايته "مكاكي دي أفريكا"، والصادرة مؤخرًا عن بتانة، ويناقش الرواية كل من: الناقد الدكتور سيد ضيف الله، والشاعر شوكت المصري، ويدير اللقاء الروائي طارق إمام.

ومن أجواء رواية "مكاكي دي أفريكا" نقرأ: "اهتزَّ الهاتف على خشب المكتب أمام الدكتورة فريدة، فانتبهتْ، رفعتْ رأسها عن الملف أمامها، مدَّتْ يدها نحو الهاتف، عدّلتْ وضع نظارتها الطبية فوق أرنبة أنفها، قطبتْ حاجبيها، ضمّتْ شفتيها بامتعاض، ثُمَّ لمست شاشة الهاتف لإلغاء الاتصال؛ لم تكن في مزاجٍ يسمح لها باستقبال اتصالات هؤلاء الذين يبيعون كل شيء على الهاتف، وبلمسة من سبابة كفها اليمنى رفضت المكالمة الواردة، تذكَّرتْ أنها كانت تودُّ تغيير شركة الاتصالات، لكنها لا تعرف لماذا لم تقمْ بذلك حتى الآن؟ عادتْ إلى الملف أمامها، وقلبتْ صفحة بين يديها، وتابعتْ القراءة في صمت، بينما كفّها اليسرى تمسكُ قلمًا رصاصًا تضربُ فكّها السفلي بصوت متوتر".

"إتكلم عربي" بمركز محمود سعيد

في سياق متصل، ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم أيضًا، عرض مسرحي بعنوان "إتكلم عربي"، وذلك ضمن احتفالية المركز باليوم العالمي للغة العربية، العرض رؤية وإخراج للفنان محمد عدلي ياسين، واستعراضات الفنان محمد خالد.

كما يحتضن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، في نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ حفل غنائي موسيقي، والذي يحييه فريق "خلطبيطة" الغنائي، وباقة من أجمل ما قدمه الفريق خلال مشواره الفني.

وفي السادسة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الأسكندرية، حفل فني بعنوان "اللمة الحلوة 6"، ويتضمن الحفل فقرات متنوعة تجمع بين الغناء والشعر والعزف والإلقاء والحكي، حيث تقدم مجموعة من الأشعار التي تحكي وتجسد التجارب الحياتية المختلفة باستخدام الإلقاء الذي يعبر عن الحالات الشعورية والمواقف التي يمر بها الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية والمقطوعات الموسيقية.

تكريم الفنان أركان فؤاد في بيت السحيمي

كما يقيم مركز إبداع السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، احتفالًا بذكرى فريد الأطرش، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

يحيي الحفل فرقة الفن الأصيل بقيادة الفنان مدحت حميدة، إشراف فني عادل السيد، حيث تقدم الفرقة باقة من الأعمال الخالدة للموسيقار فريد الأطرش، وتختم الاحتفالية بتكريم المطرب والممثل السوري أركان فؤاد، وتسليم شهادات تقدير للمطربين المشاركين في الاحتفالية.

كايرو ستيبس تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز

وفي الثامنة مساء، يحتضن المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل يحييه الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش، بمصاحبة المنشد على الهلباوى والشيخ إيهاب يونس.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز، من بينها: "مقدمة، ألف، بكرة، كافيه جروبي، صعيدي، سلطان، مرسال، أرابيسك" وغيرها.

«الحماية التشريعية للتراث الثقافي».. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ في الخامسة مساء، ندوة بعنوان "الحماية التشريعية للتراث الثقافي غير المادي"؛ والتي تنظمها لجنة تطوير الإدارة الثقافية؛ بالتعاون مع لجنة التراث الثقافي غير المادي؛ ولجنة حماية الملكية الفكرية؛ وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، ويشارك بها كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الآداب جامعة بني سويف، الدكتور سعيد سالم جويلي أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، والدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات الشعبية بأكاديمية الفنون ومستشار وزيرة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي.

يليها في السادسة مساء، بقاعة المجلس الأعلي للثقافة ندوة "التربية المعمارية .. أحد ركائز التربية الفنية في المناهج الدراسية"، ويشارك فيها كل من: الدكتورة آية الخولي مدرس العمارة بالجامعة الأمريكية وجامعة الطفل، والمهندس محمد هارون مدرس مساعد بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة منة الله الحسيني أستاذ مساعد بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمعمارية دكتورة إيناس الجزار، والدكتورة هبة صفي الدين أستاذ العمارة والتصميم العمراني، وتدير الندوة وتعقب عليها دكتورة سرية صدقي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.