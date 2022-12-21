بعد إصابته بفشل كلوى وسرطان.. «بيليه» فى وضع حرج

أعلن مستشفى ساو باولو الذي يخضع فيه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، للعلاج عن تطور إصابته بالسرطان وحاجته إلى رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب.

وأدخل بيليه (82 عامًا) إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 نوفمبر الماضي، لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في سبتمبر 2021.

ويحظى بيليه بالاحترام على المستوى الدولي باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.

وفي تصريح سابق لـ"بيليه" نشره عبر حسابه على"إنستجرام" قال فيه إنه قوي وممتن للدعم الواسع الذي يتلقاه بعد دخوله المستشفى في ساو باولو الأسبوع الماضي، بينما كان يكافح السرطان، مضيفًا أنه يريد الحفاظ على "هدوء وإيجابية الجميع" بعد أن كشف أحدث تقرير طبي عن أنه لا يزال في حالة مستقرة بينما كان يعالج أيضًا من عدوى تنفسية وسرطان القولون.