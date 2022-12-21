الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تكشف تطورات الأوضاع على متن السفينة البنمية العالقة فى فنزويلا

البحارة الروس
البحارة الروس

أعلنت السفارة الروسية في فنزويلا، اليوم الأربعاء، عن أن أفراد طاقم السفينة البنمية الروس العالقين في ميناء "لاغويرا" الفنزويلي يتم تزويدهم بالطعام وتأمين احتياجاتهم، وسيعودون إلى الوطن قريبًا.

وكان قبطان سفينة الشحن البنمية "ليروس 1" التي يتواجد عليها طاقم غالبيته من البحارة الروس، قال فى تصريحات له، إن السفينة متوقفة في ميناء لاغويرا الفنزويلي منذ أغسطس، والبحارة لا يحصلون على ما يكفيهم من الطعام، ويشتكون من تأخر مرتباتهم، وسفينتهم لا تتلقى الدعم الفني والإداري المطلوب، مما تطلب تدخل السفارة الروسية في فنزويلا، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وعلقت السفارة الروسية في فنزويلا عبر قناتها على تيليجرام: "حاليًا، يتم تقديم الطعام للبحارة، ويجري العمل على إمدادهم بكميات عما قريب".

وأوضحت السفارة استنادًا للمعلومات الواردة من ممثلي شركة الخدمات، حاليًا يجري العمل لحل القضايا المتعلقة بتسوية الأجور المتأخرة للبحارة ومن ثم إعادة 13 مواطنًا روسيًا إلى وطنهم.

جدير بالذكر، أن البحارة ناشدوا القسم القنصلي في سفارة روسيا الاتحادية في فنزويلا، التدخل لوضع حد لانتهاك صاحب العمل لأحكام عقد العمل والتقصير في تزويد السفينة بالطعام، وقد اتخذت السفارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفنزويلية وسلطات إنفاذ القانون الفنزويلية، مجموعة من الإجراءات لحماية حقوق البحارة الروس.

السفارة الروسية فنزويلا السفينة البنمية ميناء لاغويرا روسيا

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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