برلمانى: «صندوق قناة السويس» يستهدف مواجهة الطوارئ.. والهجوم عليه محاولات مغرضة

استنكر النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، حملات الهجوم الممنهجة من أبواق إعلامية في الخارج، على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مُشيرًا إلى أن إنشاء الصندوق برأس مال يصل لـ100 مليار جنيه، ضرورة لمواجهة التحديات والطوارئ بالتزامن مع المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم مؤخرًا.

ونوه "هدية"، في تصريحات له، إلى ما قاله الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، إن الهيئة حققت طفرات غير مسبوقة على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة عدد السفن إلى 23.4 ألف سفينة وزيادة حمولاتها إلى مليار و420 مليون طن، وتوقع وصول عائد القناة إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل.

وقال عضو مجلس النواب، إن الطفرة التي شهدتها قناة السويس، تعود في الأساس إلى إنشاء قناة السويس الجديدة، واستمرار برامج التطوير والتوسعة في قناة السويس وتحديثها وإعطاء اهتمام مضاعف من الدولة.

واختتم ناصر تصريحاته، بالتأكيد على أنه وسط إيرادات سنوية متعاظمة لقناة السويس، فإن إنشاء صندوق مملوك للهيئة يساعد في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية العالمية، مُشيرًا إلى أن الهجوم على فكرة إنشاء الصندوق مغرض ومشبوه من قبل بعض الأبواق المأجورة.

وفي سياق متصل، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع للهيئة، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.