الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رقصة «الكاسكا».. رقصة ليبية تراثية تشعل مسرح مهرجان جنوب سيناء الدولى

فرقة الكاسكا
فرقة الكاسكا

بعروض استعراضية تمثل الجانب التراثي لدى دولة ليبيا إحدى الدول المشاركة بمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى على مسرح سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ.

وقدم الفريق الليبي المشارك عرضًا استعراضيًا باسم "رقصة الكاسكا"، وهي من الرقصات الشعبية العريقة التي تمثل دولة ليبيا بتراثها الغني والمتميز.

ليشرح ربيع خليل، ممثل عن الفريق الليبي، أن رقصة الكاسكا تسمى برقصة الموت والعطش، وهي من الرقصات الشعبية الشهيرة بدولة ليبيا الموحدة للنسيج الليبي، والتي تعبر عن رمزية التراث الليبي.

وتابع خليل، لـ"الدستور"، أن رقصة الكاسكا أول ظهور لها على جدران المعابد المصرية قبل 5 آلاف سنة، ولكن انتقلت إلى دولة ليبيا بإضافة تصميم لرقصاتها تعبر عن ثقافة وتراث دولة ليبيا وشعبها، باستخدام العصي والأواني الفخارية.Neurological problems in children

 


 واصل، أن رقصة الكاسكا من الرقصات القديمة التي لن تندثر ومازالت تنتشر في العديد من المدن الليبية وتستمر ممارستها في الأفراح والمناسبات الرسمية.

IMG_20221221_210439_1

وعلى اسم أشهر الرقصات الليبية التراثية تسمت الفرقة الاستعراضية الليبية والتي تأسست عام 2014، بتصميم رقصات شعبية ورقصات حديثة تعبر عن الأحداث المستجدة في دولة ليبيا، لتشارك في عدد من المهرجانات العربية مثل مهرجان قرطاج بدولة تونس والمهرجان المصري السينمائي مهرجان جنوب سيناء الدولي.

وصرح كريم نوار، رئيس ومؤسس المهرجان، بأن النسخة الأولى من المهرجان جاء بمشاركة  15 دولة دولية وعربية باستضافة عروض فنية ومسرحية وتراثية من الجزائر، الأردن، الإمارات، السودان، العراق، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، تونس، اليمن، أمريكا، بلجيكا، روسيا، وأوكرانيا.

IMG_20221221_210411

تابع نوار، لـ"الدستور"، أن العروض الفنية المشاركة ستجمع بين الفنون والاستعراض والتراث والمسرح وغيرها من الفنون التي تلمع على أرض سيناء، وتحقيق الأخوة مع أشقائنا العرب والصداقة مع شعوب العالم.

مهرجان جنوب سيناء الدولي فرقة الكاسكا دولة ليبيا الرقصات الشعبية الشهيرة الفرقة الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

العثور على الطفل زياد مقتولًا بسبب تعاطى المخدرات بالقليوبية

بالمزمار والطبل البلدى.. سيدة تقيم حفلًا بعد خلع زوجها بالغردقة

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

24 مليار جنيه استثمارات «فودافون» فى مصر خلال عامين

هيئة تنشيط السياحة تستعد للمشاركة بمعرض مومباى بالهند

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم