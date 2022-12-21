رقصة «الكاسكا».. رقصة ليبية تراثية تشعل مسرح مهرجان جنوب سيناء الدولى

بعروض استعراضية تمثل الجانب التراثي لدى دولة ليبيا إحدى الدول المشاركة بمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى على مسرح سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ.

وقدم الفريق الليبي المشارك عرضًا استعراضيًا باسم "رقصة الكاسكا"، وهي من الرقصات الشعبية العريقة التي تمثل دولة ليبيا بتراثها الغني والمتميز.

ليشرح ربيع خليل، ممثل عن الفريق الليبي، أن رقصة الكاسكا تسمى برقصة الموت والعطش، وهي من الرقصات الشعبية الشهيرة بدولة ليبيا الموحدة للنسيج الليبي، والتي تعبر عن رمزية التراث الليبي.

وتابع خليل، لـ"الدستور"، أن رقصة الكاسكا أول ظهور لها على جدران المعابد المصرية قبل 5 آلاف سنة، ولكن انتقلت إلى دولة ليبيا بإضافة تصميم لرقصاتها تعبر عن ثقافة وتراث دولة ليبيا وشعبها، باستخدام العصي والأواني الفخارية.Neurological problems in children



واصل، أن رقصة الكاسكا من الرقصات القديمة التي لن تندثر ومازالت تنتشر في العديد من المدن الليبية وتستمر ممارستها في الأفراح والمناسبات الرسمية.

وعلى اسم أشهر الرقصات الليبية التراثية تسمت الفرقة الاستعراضية الليبية والتي تأسست عام 2014، بتصميم رقصات شعبية ورقصات حديثة تعبر عن الأحداث المستجدة في دولة ليبيا، لتشارك في عدد من المهرجانات العربية مثل مهرجان قرطاج بدولة تونس والمهرجان المصري السينمائي مهرجان جنوب سيناء الدولي.

وصرح كريم نوار، رئيس ومؤسس المهرجان، بأن النسخة الأولى من المهرجان جاء بمشاركة 15 دولة دولية وعربية باستضافة عروض فنية ومسرحية وتراثية من الجزائر، الأردن، الإمارات، السودان، العراق، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، تونس، اليمن، أمريكا، بلجيكا، روسيا، وأوكرانيا.

تابع نوار، لـ"الدستور"، أن العروض الفنية المشاركة ستجمع بين الفنون والاستعراض والتراث والمسرح وغيرها من الفنون التي تلمع على أرض سيناء، وتحقيق الأخوة مع أشقائنا العرب والصداقة مع شعوب العالم.