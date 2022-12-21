اللجنة الأولمبية تحدد 29 مارس 2023 موعدًا للجمعية العمومية

حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم 29 مارس 2023 موعد الجمعية العمومية العادية التي تعقد كل عام.



وتقام الجمعية العمومية العادية يوم 29 مارس 2023 الساعة الثالثة عصرًا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بمقر الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.



وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامي واعتماد خطة النشاط والبطولات للعام القادم وما تم في العام الماضي.

وعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أمس جلسة مناقشة مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين؛ لمناقشة مشروع تعديلات بعض مواد قانون الرياضة الصادر عام 2017.



وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم حضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور الباسل عبدالله ومعتز عاشور وشريف كمال واللواء أيمن شويطه والعميد شريف القماطي وتيمور أبوالخير والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية والأستاذ عبدالمنعم الحسيني عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.



وحضر الجلسة اليوم الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة والأستاذ محمد سعيد مازن الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار محمد دياب مستشار وزير الشباب والرياضة للشئون القانونية والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ورئيس لجنة الهيئات والأندية باللجنة الأولمبية المصرية والنائبة أية مدني رئيس لجنة اللاعبين وعدد من أساتذة كليات التربية الرياضية.



وتم خلال الجلسة المثمرة التي عقدت اليوم مناقشة جميع التعديلات المقترحة من جميع الجوانب والاستماع لجميع وجهات النظر للوصول لأفضل تعديلات على قانون الرياضة، بما يتماشى مع نص المادة 84 من الدستور المصري ومع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية من أجل صالح الرياضة المصرية.



وخلال الجلسة تم تأجيل مناقشة المواد الخاصة بمركز التسوية والتحكيم انتظارا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى المرفوعه حاليا والمنظورة أمام المحكمة.



وأشاد الحضور من لجنة الشباب والرياضة بالتوافق في الرؤي والتعديلات المقدمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في المواد المطروحة للتعديلات، وهو ما يعكس التعاون والتفاهم بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وأبرزها علاقة وزارة الرياضة بالأندية وتنظيمها والاستثمار الرياضي وإصدار لائحة تنفيذية من وزارة الرياضة للنظر في الأمور غير الواردة في قانون الرياضة ولوائح الأندية والاتحادات وغير الواردة في الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.



الجدير بالذكر أن تعديلات بعض مواد قانون الرياضة تمت بالاتفاق مع اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثل الدولة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وممثل اللجنة الأولمبية المصرية في اللجنة الثلاثية.