حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الخميس 22 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية، ليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: أُبشرك بأجواء جيدة هذا اليوم، فلن تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، لكن عليك أن تنتبه من عملية بيع أو شراء يمكن أن تتعثّر.

عاطفيًا: تتغلب على مشكلات جانبية كانت تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك، وتبدأ صفحة جديدة عنوانها التفاهم الكبير.

صحيًا: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقدًا ولا تسافر وكن واعيًا لكل ما يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك يخططون لأمر ما.

عاطفيًا: أخبار حلوة وتطورات زاهرة، تخوض غمار علاقة فريدة من نوعها وتعرف تطورًا يفرحك ويريحك.

صحيًا: كما تحرص باستمرار على تفقد رصيدك في المصرف، تفقد وضعك الصحي أيضًا لدى الطبيب المختص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: تمر بتجربة جديدة تتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم قد يغير مجرى حياتك المهنية نحو الأفضل.

عاطفيًا: تبدو مستعدًا لاتخاذ قرار حاسم أو تسمع جوابًا، كما ترغب في إدخال تغيير على جوهر العلاقة.

صحيًا: حاول قدر الإمكان السيطرة على انفعالك وخصوصًا حين تكون مع العائلة

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.