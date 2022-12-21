الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يشارك في احتفالية بدء الملء الأول لسد «جوليوس نيريرى» بتنزانيا غدًا

عاصم الجزار
عاصم الجزار

وصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها دولة تنزانيا، غدا، بحضور سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا.

وأكد وزير الإسكان -في تصريح صحفي- أن الحكومة المصرية، تشارك الدولة التنزانية قيادة وحكومة وشعباً، فى احتفالها بهذا الحدث المهم جداً لأشقائنا فى جمهورية تنزانيا المتحدة، لما يمثله مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، من أهمية كبيرة جداً للشعب التنزاني في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذى يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين، ونظراً للدور المنتظر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن تنفيذ التحالف المصرى لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية يؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى وخاصة لأشقائنا في قارة إفريقيا، ولفت إلى أن هذه المرحلة الهامة من المشروع، والمتمثلة فى بدء ملء خزان مياه بحيرة السد، خلال الشهر الحالى، ومن المتوقع أن يصل منسوب بحيرة السد إلى منسوب 163 متراً، وبسعة 13.5 مليار م3 فى شهر إبريل 2023، وأن يصل منسوب البحيرة إلى أقصى ارتفاع منسوب 184، وبسعة تخزينية مقدارها 34 مليار م3، فى يونيو 2024، وذلك حسب الدراسات الهيدرولوجية والتى تختلف سنويا حسب كميات الأمطار المتوقعة.

وقال "تشمل المكونات الرئيسية للمشروع، إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1033 مترا عند القمة، وبارتفاع 134 مترا، وله 7 مخارج للمياه، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هي الأكبر فى تنزانيا، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.

وأضاف "يشمل المشروع، أيضاً، أعمال المأخذ، وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات، وكوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى، والمعسكر الدائم للمشروع، إضافة إلى نفق تحويل مسار النهر بطول 703 أمتار وعرض 12 متراً وارتفاع 17 مترا، والذى تم الانتهاء منه وتحويل مجري النهر في 10/11/2020، وإنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، و2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة، لتسهيل الحركة، وربط مكونات المشروع، ومعسكرات دائمة ومؤقتة".

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دولة تنزانيا جمهورية تنزانيا المتحدة محطة جوليوس نيريرى الكهرومائية

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