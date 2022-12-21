الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر العالمى للفتوى يحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من سلسلة دوراته الجديدة

الازهر العالمى للفتوى
الازهر العالمى للفتوى

احتفى "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية"، اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الثالثة من سلسلة دوراته الجديدة المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج، والتي بدأها في يوليو الماضي، حيث بلغ عددها سبع دورات متتالية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وضمن فعاليات برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية.

وأقيمت فعاليات حفل تكريم الحاصلين على دورات تأهيل المقبلين على الزواج في مركز الأزهر للمؤتمرات، حيث تم تكريمهم من قبل علماء وقيادات الأزهر ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وتسليمهم شهادات حضور معتمدة باجتياز الدورات، والذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة شيخ الأزهر، على ما لمسوه من نفع وعلم وجهد في هذه الدورات.

يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أعلن من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، يهدف من خلالها إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، وتراعي محاورها الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والطبية، حيث قام على إعدادها علماء متخصصون في هذه المجالات.

الأزهر العالمي يحتفل تخريج الدفعة الثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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