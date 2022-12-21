الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 80 طن مخلفات وتركيب وصيانة 25 كشاف إنارة بالمنيا

حملات نظافة وإنارة
حملات نظافة وإنارة بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا استمرار حملات النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بأحياء المدينة والقرى التابعة لها والتي أسفرت عن رفع 80 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتركيب وصيانة 25 كشاف إنارة وتحرير 7 إنذارات بيئة وإشغال طريق.

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قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان واصل جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين،حيث تم رفع حوالي 35 طن مخلفات وتراكمات من طريق مصر أسوان الزراعي وأمام قرية ماقوسة والحواصلية والبربخ والشوارع بعزبة جارحي وتم نقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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كما قام قسم التنظيم والإشغالات بالقرية برفع الإشغالات الموجودة بالقرية وتحرير 7 إنذارات بيئة وإشغال حفاظاً على حرم الطريق والأرصفة الجانبية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

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وقام قسم الإنارة بالقرية بصيانة وتركيب نحو 10 كشافات إنارة ولمبات إنارة أمام كنائس قرية ريدة وشارع الطاحونة وشارع السوق لرفع كفاءة منظومة الإنارة والحد من الحوادث ليلاً.

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أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحليه لقرية دمشير قام برفع حوالي 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع اليوميةومن منطقة الشونيه ومداخل عزبة زكريا والمقلب الرئيسي لقرية دمشير بجوار كوبري عزبة الحكيم ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظاً على صحة المواطنين.

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المنيا رفع 80 طن مخلفات صيانة وتركيب 25 كشاف إنارة حملات بأحياء وقري المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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