بسبب ضغط الدوري.. تأجيل ضم خليفة طارق حامد في الزمالك لنهاية الموسم

كثف مسئولو نادي الزمالك من بحثهم في الفترة الأخيرة للتحضير لميركاتو الشتاء وضم بعض اللاعبين إلى صفوف الفريق، لسد النقص في بعض المراكز والاستعداد بشكل جيد لباقي الموسم ومنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان على رأس اللاعبين المطلوبين في الزمالك هو مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري والذي قدم مستويات مميزة في الفترة الماضية، وكان مطلب رئيسي للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق والذي اعتبره أفضل بديل لطارق حامد لاعب الوسط والذي رحل بداية الموسم إلى اتحاد جدة السعودي.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن تأجيل الصفقة للموسم الجديد بسبب رفض الاتحاد السكندري رحيل اللاعب خلال يناير المقبل بسبب ضغط مباريات الدوري والحاجة للاعب وصعوبة التعاقد مع بديل في فترة وجيزة.

ومن جهة أخرى، أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه ليس في أفضل حالاته بالرغم من الفوز الكبير الذي تحقق على حرس الحدود برباعية في مباراة الأمس بالدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الفريق ضم لاعبين جدد، ويقدم أحيانا مستويات مميزة، وأحيانا الفريق يفوز دون معاناه، ولا يزال أمامنا بعض الوقت كي نصل للمستوى الذي نريده، وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب».

وأضاف المدير الفني قائلا: «نحرص على اتباع سياسة تدوير اللاعبين في ظل تسلسل وضغط مباريات الفريق في المسابقة، والجهاز الفني يحرص على عمل استشفاء جيد للاعبين كي نستطيع المواصلة في المنافسة، والفارق بين الزمالك وقمة الدوري نقطتين».

وقال فيريرا: «مباراة اليوم لا ترضيني، ونحن فزنا في 6 مباريات وتعادلنا في مباراتين، واللاعبون لابد أن يدركوا أن الزمالك لابد أن يقاتل طوال اللقاء ولا يوجد أي فرق بين اللاعبين الجدد والمصابين والسابقين».

وأكد المدير الفني: «أسعى للوصول لأفضل طريقة ممكنة، استفدنا في لقاء اليوم من تقدم حرس الحدود بالملعب».

وعلق على طلب إمام عاشور تسديد ركلة الجزاء في نهاية المباراة قائلا: «الكل كان يريد تسديد ركلة الجزاء وأنا نفسي كنت أرغب في تسديدها لأن النتيجة كانت تقدم الزمالك بثلاثية، وسيكون هناك وقتا يسدد فيه إمام عاشور ومحمد أشرف روقا، والجميع لديه طموح تسديد ركلة الجزاء لأن المباراة كانت انتهت».

وأضاف فيريرا: «إذا كانت هناك ركلة جزاء وسددها لاعب أخر ستسأل الجماهير عن سر عدم تسديد أحمد مصطفى "زيزو" لها، وهناك ترتيب متفق عليه في الفريق».

وقال جوسفالدو فيريرا: "نمتلك ثلاثة مهاجمين حاليا وفي الموسم الماضي كان لدينا مهاجم واحد فقط، الأن لدينا يوسف حسن لاعب صغير ولديه مقومات قوية ولكن يحتاج للخبرات، والجزيري سيستعيد مستواه بعد كأس العالم، وسامسون أكينولا عائد من الإصابة".

وتابع: «هناك بعض المدربين يحتاجون لاعبين كثيرين ولكن أنا مقتنع بالمجموعة المتواجدة معي، ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي يواصلان التأهيل مع الجهاز الطبي والأخير من سيحسم عودتهم للتدريبات».