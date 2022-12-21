براغ تشترى من السويد 210 آليات قتالية بقيمة 2.3 مليار دولار

أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا كيرنوشوفا، الأربعاء، أن جمهورية التشيك وقعت مع السويد ومجموعة "بي إيه آي سيستمز" البريطانية بروتوكولا لشراء 210 آليات قتالية طراز "سي في 90".

وقالت يانا كيرنوشوفا: إن البروتوكول الموقع الثلاثاء "يؤكد اتفاق الاطراف الثلاثة على المعايير الاساسية المتصلة بشراء الآليات القتالية سي في 90".

وأوضحت الوزيرة أن قيمة الصفقة يمكن أن تناهز 2,3 مليار دولار من دون أن تكشف تفاصيل أخرى.

و"سي في 90" التي تنتجها "بي ايه اي" هي آلية قتالية مزودة بمدفع، ويمكن اعتبارها دبابة خفيفة أو آلية مدرعة لنقل القوات.

وكانت وزيرة الدفاع يانا كيرنوشوفا تتحدث خلال حفل تلقى خلاله الجيش التشيكي من ألمانيا دبابة أولى طراز "ليوبارد" من ضمن دفعة مقررة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقررت ألمانيا أن تقدم هذه الدبابات كهبة تعويضا للمساعدة العسكرية التي قدمتها جمهورية تشيكيا الى أوكرانيا التي تقاوم الغزو الروسي منذ فبراير الفائت.

مساعدات

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية جيري تابورسكي لفرانس برس: "إن قيمة هذه المساعدة بلغت حتى الآن مئتي مليون دولار".

كذلك، صدّر الجيش وشركات التسلح التشيكية هذا العام الى أوكرانيا معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار، أي ثلاثة اضعاف ما تم تصديره العام الفائت.

وكانت الوزارة أعلنت أن الجيش التشيكي يعتزم شراء خمسين دبابة أخرى طراز "ليوبارد" من ألمانيا.