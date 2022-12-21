محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للادارة والاستثمار، والوفد المرافق، عددًا من المشروعات السياحية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار دعم سبل التعاون بين الجانبين في مجال إقامة مشروعات سياحية ضمن التطور السياحي غير المسبوق بمحافظة بورسعيد.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ومرافقوه المنتجع السياحي بورسعيد غرب المحافظة، وشملت الجولة تفقد قرية "إيكلا" السياحية، وفندق بورسعيد، كما تمت زيارة مجمع الأسواق الحديث بحي العرب، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحًا حول الجهود المبذولة في إنشاء الكيانات السياحية المقامة على أحدث النظم، ضمن خطة استعادة المكانة الرائدة لمحافظة بورسعيد سياحيًا.

وشملت الجولة أيضًا، زيارة ساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، حيث استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمى "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلًا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتي ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأشاد اللواء شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للادارة والاستثمار بالتطورات التي شهدتها بورسعيد في القطاع السياحي، وذلك على غرار التنمية بكافة القطاعات ببورسعيد، مؤكدًا أن المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاؤها في بورسعيد، تعكس تاريخ وحضارة ورقي بورسعيد، مشيرًا إلى ترحيبه بكافة أشكال التعاون مع محافظة بورسعيد.