الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الخميس خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة في أول الليل، باردًا في آخره على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر، تمتد إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمال غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 20 14

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 15

كفرالشيخ 19 14

المنصورة 19 14

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 20 15

شلاتين 25 19

الإسكندرية 19 15

العلمين الجديدة 21 14

وادى النطرون 22 15

مطروح 18 15

السلوم 17 13

سيوة 16 09

العريش 20 14

رفح 19 15

الطور 22 14

كاترين 19 03

رأس سدر 23 14

نخل 19 04

طابا 19 16

نويبع 21 15

حلايب 23 18

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 17

مرسى علم 24 17

الفيوم 20 14

بني سويف 21 13

المنيا 20 11

أسيوط 21 12

سوهاج 22 12

قنا 23 13

الأقصر 24 13

أسوان 24 13

الوادى الجديد 23 11

أبوسمبل 24 14

أبورماد 25 18

رأس حدربة 22 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 30 20

المدينة 27 17

الرياض 24 13

المنامة 24 20

أبوظبى 27 17

الدوحة 25 19

الكويت 24 14

دمشق 13 05

بيروت 19 14

عمان 14 06

القدس 14 07

غزة 19 12

بغداد 18 10

مسقط 25 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 33 16

طرابلس 19 15

تونس 20 14

الجزائر 18 09

الرباط 21 11

نواكشوط 32 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 07 03-

إسطنبول 12 06

إسلام آباد 20 03

نيودلهى 21 06

جاكرتا 32 25

بكين 01- 09-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 12 03

أثينا 13 08

روما 16 06

باريس 14 12

مدريد 14 09

برلين 07 04

لندن 12 09

مونتريال 02- 03-

موسكو 01 01-

نيويورك 08 07

واشنطن 12 09

أديس أبابا 25 08