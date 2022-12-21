رحلة محمد فؤاد من فرقة «الفور إم» لأشهر مطرب في التسعينات

احتفل النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ61 وحرص نجوم الغناء والفن على توجيه التهنئة لـ “فؤش” الذى تربع على عرش الأغنية المصرية خلال فترة الثمانينات والتسعينات.

عيد ميلاد محمد فؤاد

بدأ محمد فؤاد مسيرته الفنية في عالم الغناء في الثمانينيات، من خلال الفنان عزت أبو عوف وفرقة "فور إم" الذى اكتشفه صدفة وتشبه قصته فى فيلم اسماعيلية رايح جاى قصته الحقيقية فى اقتحام عالم الغناء ، قدم مع فرقة الفور ام مجموعه من الأغاني مثل: «سلطان زماني»، و«متغربين»، وبعد ذلك انفصل محمد فؤاد عن الفرقة ليتعاقد مع شركة صوت الحب فى عام 1983 والتى أنتجت معظم اعماله الغنائية الناجحة ثم انطلق ليحقق نجاحا مدويا بمجموعة من الأغاني والالبومات بعد ان تعاقد مع عدد من اشركات الفنية مثل صوت الدلتا وروتانا وفرى ميوزك ومن اشهر اغانيه الت تركت بصمة مع الجمهور "هنساك"، و"فاكرك يا ناسيني"، و"الحب الحقيقي"، و"خدني الحنين"، و"حيران".

أعمال المطرب محمد فؤاد

كان له الفضل فى تقديم لون سينمائى جديد من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الذي تسبب في ثورة في السينما المصرية حيث حقق "إسماعيلية رايح جاي" نجاحا غير متوقع، وحقق في شباك التذاكر 15 مليون جنيه وقت عرضه عام 1997، وهو رقم ضخم وقتها.

قدم للسينما 8 افلام سينمائية متنوعة بدأها بفيلم القلب وما يعشق فى عام 1991 فيما كانت اخر افلامه هو فيلم “غاوى حب” عام 2005 .

كما قدم ثلاث بطولات تليفزيونية وهى دعوة للحياة واغلى من حياتى والضاهر ولقب بابن البلد لارتباطه الوثيق باماكن نشأته وخاصة حى عين شمس.

اختفى محمد فؤاد عن الساحة الفنية مدة تزيد عن الـ 10 سنوات، حيث ابتعد عن إحياء الحفلات أو طرح الأغاني وبرر ذلك في أكثر من لقاء تلفزيوني أن حالة البلاد كانت السبب الرئيسي في ابتعاده عن الساحة الفنية، خاصة أنها كانت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

وكانت آخر اعماله هو البوم "ليه"، والذي طرحه عام 2020 والذى لم يلقى النجاح الذى اعتاد عليه الفنان محمد فؤاد وتوقف منذ ذلك الحين عن إصدار أغانى أو ألبومات جديدة.