الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رحلة محمد فؤاد من فرقة «الفور إم» لأشهر مطرب في التسعينات

محمد فؤاد
محمد فؤاد

احتفل النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ61 وحرص نجوم الغناء والفن على توجيه التهنئة لـ “فؤش” الذى تربع على عرش الأغنية المصرية خلال فترة الثمانينات والتسعينات.

عيد ميلاد محمد فؤاد

بدأ محمد فؤاد مسيرته الفنية في عالم الغناء في الثمانينيات، من خلال الفنان عزت أبو عوف وفرقة "فور إم" الذى اكتشفه صدفة وتشبه قصته فى فيلم اسماعيلية رايح جاى قصته الحقيقية فى اقتحام عالم الغناء ، قدم مع فرقة الفور ام مجموعه من الأغاني مثل: «سلطان زماني»، و«متغربين»، وبعد ذلك انفصل محمد فؤاد عن الفرقة ليتعاقد مع شركة صوت الحب فى عام 1983 والتى أنتجت معظم اعماله الغنائية الناجحة ثم انطلق ليحقق نجاحا مدويا بمجموعة من الأغاني والالبومات بعد ان تعاقد مع عدد من اشركات الفنية مثل صوت الدلتا وروتانا وفرى ميوزك ومن اشهر اغانيه الت تركت بصمة مع الجمهور "هنساك"، و"فاكرك يا ناسيني"، و"الحب الحقيقي"، و"خدني الحنين"، و"حيران".

أعمال المطرب محمد فؤاد

كان له الفضل فى تقديم لون سينمائى جديد من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الذي تسبب في ثورة في السينما المصرية حيث حقق "إسماعيلية رايح جاي" نجاحا غير متوقع، وحقق في شباك التذاكر 15 مليون جنيه وقت عرضه عام 1997، وهو رقم ضخم وقتها.

قدم للسينما 8 افلام سينمائية متنوعة بدأها بفيلم القلب وما يعشق فى عام 1991 فيما كانت اخر افلامه هو فيلم “غاوى حب” عام 2005 .

txt

محمد فؤاد يكشف عن مفاجأة لأهالى الإسكندرية فى ألبومه الجديد

كما قدم ثلاث بطولات تليفزيونية وهى دعوة للحياة واغلى من حياتى والضاهر ولقب بابن البلد لارتباطه الوثيق باماكن نشأته وخاصة حى عين شمس.

اختفى محمد فؤاد عن الساحة الفنية مدة تزيد عن الـ 10 سنوات، حيث ابتعد عن إحياء الحفلات أو طرح الأغاني وبرر ذلك في أكثر من لقاء تلفزيوني أن حالة البلاد كانت السبب الرئيسي في ابتعاده عن الساحة الفنية، خاصة أنها كانت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

txt

عمر كمال يكشف عن رسالة محمد فؤاد له من 17 سنة (فيديو)

وكانت آخر اعماله هو البوم "ليه"، والذي طرحه عام 2020 والذى  لم يلقى النجاح الذى اعتاد عليه الفنان محمد فؤاد وتوقف منذ ذلك الحين عن إصدار أغانى أو ألبومات جديدة.

محمد فؤاد النجم محمد فؤاد عيد ميلاد محمد فؤاد مسيرة محمد فؤاد المطرب محمد فؤاد أعمال المطرب محمد فؤاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

موعد امتحانات نصف العام 2023 لجميع الصفوف

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد القرية الذكية الجديد

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

طارق العيسوي:عشت حالة من الروحانيات مع النقشبندي في «قيثارة السماء»

محافظ أسوان: إعادة هيكلة منظومة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل