الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إلزام وزارة الصحة بدفع 60 ألف دولار نفقات لمريض زرع كبد فى الخارج

جريدة الدستور

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم فتوى قضائية، انتهت فيها إلى إلزام وزارة الصحة بتحمل تكاليف نفقات علاج مريض زرع كبد فى الخارج وتكلفتها 60 ألف دولار.

وانتهت الجمعية إلى أن الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا عام 2021، فى الطعن رقم 49936 لسنة 62 ق.ع، هى وزارة الصحة والسكان.

وترجع وقائع القضية، إلى إقامة أحد المواطنين دعوى قضائية لإلزام وزارة الصحة، مصاريف علاج عملية زرع الكبد وبدل السفر وإقامة مرافق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بسداد مبلغ مقداره 60 ألف دولار، قيمة المساهمة المقررة من الدولة فى تكاليف العلاج.

وثبت، أنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 49936 لسنة 62 ق.ع. المقام من المريض، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن سداد كامل قيمة التكلفة الإجمالية لعملية زرع الكبد التى أجريت للمريض.

واستند الحكم فى قضاءه على قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة الذى منح إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج إلى رئيس مجلس الوزراء، والذى بدوره فوض وزير الصحة بإصدار تلك القرارات.

وأصدر وزير الصحة عدة قرارات لتنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتى تضمنت تمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة من الموازنة العامة لوزارة الصحة.

وتناول الحكم فى أسبابه، الرد على دفع جهة الإدارة بعدم اتباع الطاعن للطرق القانونية بالعرض على المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك لتدهور الحالة الصحية للمريض، مما تجاوز معه الحكم عن عدم عرضه على المجالس الطبية المتخصصة، ولما كان الحكم محل طلب الرأى صدر ضد وزارة الصحة والسكان.

ويتعلق بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن سداد نفقات علاج على نفقة الدولة فى الخارج على النحو الوارد بمنطوقه، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق هذا الحكم يعد من الالتزامات التى تقع على عاتق وزارة الصحة والسكان.

عاتق وزارة الصحة والسكان زرع الكبد حكم المحكمة الإدارية العليا وزارة الصحة زرع كبد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى

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