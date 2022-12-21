تشافي: بيدري وجابي الأفضل في العشرين عن وقتي أنا وإنييستا بنفس السن

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن ثنائي الفريق بيدري وجابي كانوا أفضل منه ومن زميله السابق إنييستا أيام فترة العشرينات في البارسا.

وشارك جابي وبيدري في كل مباريات المنتخب الأسباني الأربع بمونديال قطر كأساسيين، وذلك بعدما تم الاعتماد عليهما بشكل أساسي مع تولي تشافي تدريب برشلونة العام الماضي.

وبفضل تفاهمهما والتمريرات الرائعة بينهما على أرض الملعب، تمت المقارنة بينهما وبين الثنائي السابق تشافي وإنيستا، اللذين حققا نجاحا كبيرا مع النادي والمنتخب.

ورغم ذلك، أكد تشافي، لدى حديثه لوسائل الإعلام بناديه الثلاثاء، أن الثنائي الحالي جابي وبيدري يتطوران بشكل أفضل من النجمين السابقين.

وقال تشافي: "حينما كنت في عمر 20 عاما وكذلك أندرياس، لم نكن بنفس مستوى بيدري وجابي، الطريقة التي يلعب بها جافي والحماس الذي لديه، لم نكن بنفس مستواه".

تقارير: البنك المركزي الأرجنتيني يدرس وضع صورة ميسي على عملة بلاده

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن البنك المركزي الأرجنتيني، يدرس الاحتفال بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 بقطر، بطريقة مميزة.

وذكرت صحيفة (elfinanciero) الأرجنتينية، المتخصصة في مجال الاقتصاد، أن البنك المركزي المحلي، يخطط لوضع صورة النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب «راقصي التانجو» على عملة بلاده من فئة الألف «بيزو»، مشيرة إلى أنه من المهم للمسئولين أن يكون الرقم يبدأ برقم 10 وهو رقم القميص الذي يرتديه ميسي.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم طباعة كلمة (La Scaloneta) على ظهر العملة، وهو اللقب الذي أطلق على الفريق الذي يقوده ليونيل سكالوني.

وأضافت الصحيفة، أن مسئولو البنك المركزي وافقوا على تصميم العملة بهذا الشكل، بدعوى إيقاظ الروح الوطنية لدى الأرجنتينيين.

وسبق للبنك المركزي الأرجنتيني أن أصدر عملات تذكارية، عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم لأول مرة في عام 1978 ، وكذلك خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية الثانية والذكرى الخمسين لوفاة إيفا بيرون (زوجة الديكتاتور السابق خوان بيرون).

وحصدت الأرجنتين جائزة مالية قيمتها 42 مليون دولار عقب فوزها بلقب كأس العالم. ومن المتوقع أن يفي (كونميبول)، بوعده بإضافة 10 ملايين دولار إضافية إلى الجائزة، التي وعدت بتقديمها، إذا كان بطل المونديال من أمريكا الجنوبية.