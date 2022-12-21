«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «ضرب نار كثيف بقرية عنك» بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان «ضرب نار كثيف بقرية عنك بأسيوط».

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية عنك، بدون حدوث إصابات أو وفيات.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 7 أشخاص وطرف ثانى 3 أشخاص جميعهم مقيمين بذات القرية ، بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بقيادة دراجة نارية بسرعة زائدة حال قيام الطرف الثانى بعمل مطب صناعى أمام منزلهم فقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب، وعلى إثر ذلك قام بإحضار باقى أفراد الطرف الأول، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم 4 بنادق آلية، بندقيتين خرطوش، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض علبى النيابة للتحقيق.