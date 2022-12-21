الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة خلال مشاركته في عيدها الوطني: نتمنى للبحرين المزيد من التنمية والاستقرار

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن العلاقات المصرية البحرينية ممتازة وفي أزهى عصورها، وأن التعاون بين البلدين نموذج يحتذى به في التنسيق في كل الملفات والقضايا المشتركة المحلية والعربية والدولية، مضيفاً أن وزارة القوى العاملة حريصة كل الحرص على مشاركة الأخوة في البحرين كافة المناسبات الوطنية الخاصة بهم، وأن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين داخل المملكة في قضايا العمل مستمر، وعلى أمل وجه، وأن الوزارة كجزء من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمنى للبحرين المزيد من التنمية والاستقرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شحاتة في إحتفالية اليوم الوطني للبحرين في احد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث كان في إستقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية،والذي أكد على اعتزاز" المملكة" بالعلاقات مع مصر..وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الاربعاء أن الوزير حسن شحاتة أثنى على دور ومكانة مملكة البحرين كدولة شقيقة لمصر،وأنها شهدت في عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إنجازات ضخمة في العديد من المجالات والتي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة.
واحتفلت مملكة البحرين هذا العام 2022 بالعيد الوطني البحريني الخمسين، في يومي 16 و17 من شهر ديسمبر، حيث تتزين سماء مملكة البحرين باللونين الأحمر والأبيض، اللونين المكونين لعلم البحرين في هذين اليومين التاريخيين لدى الشعب البحريني. 
ويُعرف اليوم الوطني البحريني باسم يوم استقلال البحرين، ويمثل نهاية الاستعمار البريطاني في البحرين وإلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا، وتكون مدة الاحتفال به يومين فقط حسب مرسوم ملكي، وعيد الجلوس الملكي للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش، ويتم الاحتفال باليوم الوطني البحريني من خلال الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والعروض الغنائية.

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وزير القوى العاملة العيد الوطني التنمية الاستقرار العلاقات المصرية البحرينية القضايا المشتركة

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