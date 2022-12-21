رئيس صحة الشيوخ: كلمة الرئيس في مؤتمر بغداد وضعت خارطة طريق لاستعادة الاستقرار بالعراق

أكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خارطة طريق لاستعادة الاستقرار في كل الدول التي تعاني من عدم استقرار وصراعات داخلية ومنها دولة العراق الشقيق.

وأشار الدكتور على مهران، في بيان له اليوم إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حملت مفتاح استعادة الأمن في البلدان العربية بتعزيز دور الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعوب من خلال دعم مؤسسات الدولة وإعلاء سيادة القانون والتصدي للطائفية المليشيات الخارجة عن القانون.

وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على أن الرئيس جدد موقف مصر الرافض للتدخلات الأجنبية في الشئون العراقية و شئون الدول العربيه كلها ودعا الجميع إلى اتباع سياسة حسن الجوار.

ودعا النائب على مهران، الشعب العراقي الى الاستجابة لرسالة رئيس مصر التي تحمل الخير للعراق ولشعبها فهي رساله صادقه وامينه، وتعبر عن موقف مصر كلها في أن تستعيد العراق قوتها ومكانتها، في المنطقة وأن يعود إليها الازدهار الاقتصادي والنمو والأمان.

وحيا الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان ،الجهود المصرية بقيادة الرئيس التي تهدف إلى إنهاء الصراعات والأزمات في بعض البلدان العربيه و عودة الامن والاستقرار اليها والبدء في إعادة إعمار ما دمرته الصراعات المسلحة.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته بقمة بغداد أمس : أن انعقاد القمة يؤكد اعتزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي، أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أو غيرها. كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق دعماً لمسيرته نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة، وأمن الغذاء، والطاقة، وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا.