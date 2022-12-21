إصابة 15 شخصا في حوادث تصادم متفرقة بكرداسة والعياط

أصيب 15 شخصا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حوادث تصادم متفرقة بكرداسة والعياط بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارات من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحثن يفيد فيه تلقيه بلاغات من غرفة عمليات النجدة بأصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة في عدة حوادث.

وتبين أن الإصابات تنوعت بين سحجات وكدمات في جميع أجزاء الجسم، إثر حوادث تصادم بالطريق بكرداسة والعياط بسبب السرعة الزائدة.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إزلة آثار كافة الحوادث، وتسيير حركة المرور.