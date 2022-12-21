العثور على جثة مجهولة لشاب في منشأة ناصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في منطقة مهجورة بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة شاب بمنطقة مهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه لا يحمل بطاقة رقم قومي أو أي شيء يدل على هويته، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبفحص الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي لجرعة مخدرات زائدة، وأوضحت التحريات أن القوة عثرت على بقايا من مخدر الآيس بجوار جثة المتوفي.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.