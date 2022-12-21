الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«القناة للتوكيلات» تنفي مجددا وقف الشاحنات من ميناء نويبع إلى العقبة

شركة القناة للتوكيلات
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

نفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مجدداً وقف الشاحنات الصادرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء -رداً على ما أثير بشأن ذلك- أن العمل سارٍ بميناء نويبع وميناء العقبة بشكل طبيعي.

وكانت الشركة نفت، في بيان سابق صادر يوم الأحد الماضي، توقف الشاحنات الصادرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة.

 

وسجلت القناة للتوكيلات صافي ربح بلغ 179.81 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 200.19 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

 

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 74.4 مليون جنيه مقابل 53.95 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

القناة للتوكيلات الملاحية القوائم المالية الجمعية العامة الجمعية العام المالي الملاحية بورصة مصر إيرادات الشركة

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