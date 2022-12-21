الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مبيض محارة يروج الأسلحة النارية في القليوبية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مبيض محارة يتاجر في المواد المخدرة والأسلحة النارية، في مركز كفر شكر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام مبيض محارة باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط "م. م"، 33 سنة، مبيض محارة، مطلوب ضبطه بأحد القضايا "سرقة بالإكراه"، وبحوزته سلاح ناري - بندقية خرطوش-، وعدد من الذخائر تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر، وحوالي 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

محضر بالواقعة مخدر البانجو أسلحة نارية ذخائر بندقية خرطوش

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وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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