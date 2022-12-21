في رسالة لزيلينسكي.. نانسي بيلوسي: الشجاعة الأوكرانية تلهم العالم

قالت رئيسة الكونجرسالأمريكي نانسي بيلوسي،الأربعاء، إن مناضلي الحرية الأوكرانيين ألهموا العالم بإرادتهم الحديدية وروحهم التي لا تقهر، في مواجهة فظائع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المروعة.

جاء ذلك في رسالة دعت فيها المسؤولة الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ.

وأضافت الزعيمة الديمقراطية، أن "قيادة زيلينسكي الشجاعة والوطنية التي لا تعرف الكلل، لم تقتصر على جمع شعبه وحسب، بل العالم بأسره ليتحد في طليعة الكفاح من أجل الحرية"، وفق وكالة آكي الإيطالية.

ويستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

وأعلنت الناطقة الرئاسية الأمريكية كارين جان-بيار في بيان، أن هذه الزيارة تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".

وتعتبر هذه الزيارة التي سيعلن خلالها عن مساعدة أمريكية جديدة لأوكرانيا وصفت بأنها "كبيرة" تشمل خصوصا نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة، تحديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتدخل الحرب الأربعاء يومها الـ300، وقد دعا الرئيس الروسي إلى اجتماع عسكري كبير.

يريد بوتين الذي أقر الثلاثاء الماضي، بأن الوضع "صعب جدا" في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت روسيا ضمها، استخلاص العبر من السنة المنصرمة وتحديد أهداف جيشه للعام 2023.

ساعات قصيرة

في سبتمبر 2021، استقبل الرئيس جو بايدن في المكتب البيضوي زيلينسكي ووعده بدعمه في مواجهة روسيا.

الأربعاء سيلتقي الرجلان في المكان نفسه لكن في اجتماع يأخذ بعدا تاريخيا مختلفا كونه أول لقاء حضوري منذ اجتاحت روسيا أوكرانيا ما جعل زيلينسكي قائد الحرب المعروف في كل أنحاء العالم وجو بايدن القائد الأعلى للرد الغربي على روسيا.

خلال هذه الزيارة التي تحيط بها إجراءات أمنية مشددة جدا ولن تستغرق سوى "ساعات قصيرة"، سيعقد الرئيس الأوكراني أولا اجتماعا مع الرئيس الأمريكي وأجهزته في البيت الأبيض، قبل عقد مؤتمر صحفي كما أوضح مسؤول أمريكي كبير خلال لقاء مع الصحفيين.

بحسب هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الرئيس الأميركي سيكشف في هذه المناسبة عن حزمة جديدة من المساعدة "بقيمة ملياري دولار" لأوكرانيا تشمل نظام صواريخ أرض-جو باتريوت.

ولا بد أن يستدعي الإعلان عن إرسال هذه التكنولوجيا العسكرية الأميركية المهمة التي تطالب بها كييف منذ فترة طويلة، ردة فعل من روسيا.

ثم يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ.

45 مليار

يستعد البرلمانيون الأميركيون للتصويت على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة حوالى 45 مليار دولار.

سيستمعون إلى خطاب زيلينسكي فيما سيتغير الكونجرس جزئيا لينقلب إلى ضفة المعارضة الجمهورية في يناير ما يثير بعض التساؤلات حول السياسة المستقبلية للولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

وأشار المسؤول الأمريكي الكبير، إلى أنه تم الاتفاق في 11 ديسمبر على الزيارة خلال اتصال بين الرئيسين ثم تأكدت الأحد.

الولايات المتحدة هي المانح الأكبر لكييف بفارق كبير، وقدمت بحسب تقديرات الخبراء حوالى 50 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا بينها 20 مليارا كأسلحة ومساعدة عسكرية.