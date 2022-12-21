الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في ماليزيا إلى 25 قتيلاً بينهم 8 أطفال

انهيار أرضي في ماليزيا
انهيار أرضي في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم، ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي الذي وقع يوم في موقع غير شرعي لمخيم في البلاد، إلى 25 قتيلاًعلى الأقلّ، بينهم ثمانية أطفال.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات السبت أفادت بمقتل 24 شخصاً على الأقلّ في الكارثة.

ومساء الثلاثاء عثرت فرق البحث تحت الأنقاض، على عمق خمسة أمتار، على جثمان طفلة يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، بحسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية للصحفيين.

وتواصل فرق البحث تمشيط التربة الموحلة للعثور على ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

ووقعت الكارثة فجر الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتانج كالي في محيط العاصمة كوالالمبور. 

وقال مسؤولون إن الانهيار حصل بينما كان أكثر من تسعين شخصاً نائمين بمعظمهم في موقع التخييم الواقعة قرب منتجع جبلي يضمّ كازينو.

وتمّ العثور على 61 شخصاً سالمين، بحسب السلطات.

وقال نورازام خميس رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ بالولاية إن عمليات البحث تواصلت لليوم الثاني بعد توقفها ليلا بسبب الأمطار الغزيرة التي زادت من صعوبة الأمر.

وأبلغ الصحفيين أن فرص نجاة المزيد من المفقودين تتضاءل نظرا إلى نقص الأكسجين وثقل الطمي.

وأظهر تحقيق أولي انهيار ما يقرب من 450 ألف متر مكعب من الأرض من على ارتفاع يصل إلى 30 مترا، وغطى مساحة تبلغ حوالي فدان.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنها حددت هوية ست ضحايا أصغرهم طفل يبلغ من العمر 9 أعوام.

وزار رئيس الوزراء أنور إبراهيم المكان مساء الجمعة وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي. 

وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكنّ باتانغ كالي لم تسجّل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس الجمعة.

وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

السلطات الماليزية انهيارأرضي مخيم ارتفاع حصيلة الضحايا 25 قتيلا

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وائل لطفي

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