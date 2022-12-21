حضور جماهيرى كبير فى رابع أيام فعاليات المهرجان القومى للتحطيب

فى إطار فعاليات المهرجان القومى للتحطيب المقام برعاية أ. د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لليوم الرابع على التوالى تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنظمه الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ويستمر حتى ٢١ ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى يشارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "المنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر"، حيث قدمت الفرق فنون لعبة التحطيب وكيفية توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح.

وتفاعل الجمهور مع فرق الفنون الشعبية لمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية"، ومع عرض الفرح الصعيدى وذلك بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، والتى مزجت من خلاله الرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.

فعاليات المهرجان القومى للتحطيب

فعاليات المهرجان القومى للتحطيب

فعاليات المهرجان القومى للتحطيب

فعاليات المهرجان القومى للتحطيب